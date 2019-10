Das Team verlor in der Nacht auf Freitag im Viertelfinal gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC mit 3:5. Der 38 Jahre alte Ibrahimovic erzielte in der 55. Minute den letztlich wertlosen 2:2-Ausgleich. Im Halbfinal am Dienstag trifft der LAFC und die Seattle Sounders mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei.

Im zweiten Viertelfinalspiel des Tages setzte sich Titelverteidiger Atlanta United mit 2:0 gegen Philadelphia Union durch. Gegner Atlantas im zweiten Halbfinal ist der Toronto FC.