Betroffen sind die als Teamstützen gedachten Raphael Holzhauser und Shani Tarashaj sowie Julien Ngoy, Nikola Gjorgjev und Mersim Asllani.

Der Österreicher Raphael Holzhauser wurde letzten Sommer mit einem Zweijahresvertrag als Verstärkung für das Mittelfeld verpflichtet. Er war eine Zeitlang verletzt, vermochte daneben jedoch die Erwartungen nicht zu erfüllen. Gleiches gilt für den ebenfalls oft verletzt gewesenen Stürmer Shani Tarashaj.

In den ersten 25 Runden der Meisterschaft hat kein Spieler für GC mehr als drei Tore erzielt. Zwei der fünf Spieler mit drei Toren sind just Ngoy und Holzhauser. Ein weiterer ist der Schwede Nabil Bahoui, den GC in der Winterpause an AIK Solna nach Schweden ausgeliehen hat. Im verbleibenden Kader haben nur Marco Djuricin und Nedim Bajrami je dreimal getroffen.

Für Stipic ist die Ausbootung der fünf Spieler definitiv. Es gebe kein Zurück, sagte er gegenüber dem Tages Anzeiger. Er habe den Entscheid aus Überzeugung getroffen. "Die Spieler passen nicht zu meinen Vorstellungen." Ausserdem habe er zu viele Spieler im Kader.