Michy Batshuayi erzielte den einzigen Treffer in der 24. Minute nach einem Corner von André Schürrle. Damit wahrten die Dortmunder ihre Ungeschlagenheit in der Bundesliga unter Peter Stöger und blieben am Tabellenzweiten Schalke 04 dran. Dortmunds Rückstand auf die Gelsenkirchener beträgt weiterhin einen Punkt.

Mit Manuel Akanji und Roman Bürki (BVB) sowie Pirmin Schwegler (Hannover) standen drei Schweizer auf dem Platz. Bürki blieb zum zehnten Mal in der Liga ohne Gegentor, Schwegler und Akanji spielten durch und wurden verwarnt.

Telegramm/Rangliste:

Borussia Dortmund - Hannover 96 1:0 (1:0). - 81'360 Zuschauer. - Tor: 24. Batshuayi 1:0. - Bemerkung: Dortmund mit Akanji und Bürki, Hannover mit Schwegler.

Rangliste: 1. Bayern München 26/66 (65:18). 2. Schalke 04 27/49 (41:30). 3. Borussia Dortmund 27/48 (54:33). 4. Eintracht Frankfurt 27/45 (38:30). 5. Bayer Leverkusen 26/44 (47:33). 6. RB Leipzig 26/40 (38:34). 7. Hoffenheim 27/39 (46:41). 8. VfB Stuttgart 27/37 (25:30). 9. Borussia Mönchengladbach 27/36 (36:42). 10. Augsburg 27/35 (37:36). 11. Hertha Berlin 27/35 (32:32). 12. Werder Bremen 27/33 (30:32). 13. Hannover 96 27/32 (33:39). 14. SC Freiburg 27/30 (26:44). 15. Wolfsburg 27/25 (28:37). 16. Mainz 05 27/25 (29:46). 17. Hamburger SV 27/18 (19:43). 18. 1. FC Köln 26/17 (25:49).