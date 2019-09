Der FCB nahm seinen Schwung auch gegen Luzern mit. Der siebte Sieg im neunten Spiel war hochverdient. Nur dank dem erneut starken FCL-Goalie Marius Müller fiel das Resultat nicht höher aus. Basels neuer Stürmer Arthur Cabral erzielte seine Tore 2 und 3 für seinen neuen Klub. Die Luzerner kamen im ganzen Spiel kaum zu Torchancen.

Einen wichtigen Sieg feierte der FCZ. Die zuvor auswärts sieglosen Zürcher gewannen in Genf bei Servette 1:0 und nahmen den aufgekommenen Misstönen damit etwas die Schärfe. Nach einem wegen einer Abseitsstellung zu Recht aberkannten frühen Genfer Tor brachte Antonio Marchesano die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Kurz darauf dezimierten sich die Genfer mit einer Gelb-Roten Karten gegen Miroslav Stevanovic.

Neuchâtel Xamax gewann erstmals in dieser Super-League-Saison. Der meistgenannte Abstiegskandidat gewann in Lugano dank eines Treffers von Gaëtan Karlen nach schönem Zuspiel von Raphaël Nuzzolo 1:0. Luganos Krise spitzte sich damit weiter zu. Die Tessiner haben seit dem 4:0 zum Saisonstart nicht mehr gewonnen und liegen nur dank dem Torverhältnis nicht am Tabellenende. Dort steht neu Thun, das am Samstag gegen den neuen Dritten St. Gallen 0:4 verloren hatte.

Resultate und Rangliste:

Sonntag: Basel - Luzern 3:0 (1:0). Lugano - Neuchâtel Xamax FCS 0:1 (0:1). Servette - Zürich 0:1 (0:1). - Samstag: St. Gallen - Thun 4:0 (2:0). Young Boys - Sion 3:2 (2:1).

Rangliste: 1. Basel 9/22 (24:8). 2. Young Boys 9/19 (18:9). 3. St. Gallen 9/16 (18:13). 4. Sion 9/16 (14:12). 5. Zürich 9/11 (8:18). 6. Servette 9/10 (10:10). 7. Luzern 9/9 (7:11). 8. Neuchâtel Xamax FCS 9/7 (9:15). 9. Lugano 9/6 (8:10). 10. Thun 9/6 (7:17).