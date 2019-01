Die am Tabellenende festsitzenden Hannoveraner warten seit acht Meisterschaftsspielen auf einen Sieg. Zuletzt setzte es für das Team mit dem Schweizer Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler drei Niederlagen in Folge ab. Breitenreiter hatte den Verein im März 2017 übernommen und schaffte mit den "96ern" die sofortige Rückkehr in die Bundesliga.

Nun soll Thomas Doll den Absturz in die Zweitklassigkeit verhindern. Für den 52-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern ist es eine Rückkehr in die deutsche Top-Liga nach mehr als zehn Jahren. 2007/08 hatte er Borussia Dortmund trainiert. Danach folgten zunächst Engagements in der Türkei und in Saudi-Arabien. Zuletzt arbeitete Doll während knapp fünf Saisons mit Erfolg in Ungarn bei Ferencvaros Budapest. Den Klub aus der Hauptstadt führte er einmal zum Meistertitel und dreimal zum Cupsieg.