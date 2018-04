Bayern München mit großem Selbstvertrauen, Real Madrid mit martialischen Sprüchen: «Wir sind in Form. Und wir werden unseren Titel bis zum Tod verteidigen», sagte Real-Trainer Zinedine Zidane vor dem Gigantenduell am Mittwoch in München – und sein Präsident Florentino Perez ergänzte: «Der FC Bayern ist eine Grösse in Europa. Unsere Spieler werden ihre Seele auf dem Platz lassen.» Man wolle «die Legende von Real weiter nähren».