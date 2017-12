Wie die FIFA-Disziplinarkommission entschied, wurde der Stürmer wegen eines Dopingvergehens rückwirkend mit 3. November 2017 für ein Jahr gesperrt.

Der 33-Jährige wurde nach dem WM-Qualifikationsspiel Perus gegen Argentinien am 5. Oktober in Buenos Aires positiv auf den Kokain-Metaboliten Benzoylecgonin getestet. Guerrero ist derzeit bei Flamengo Rio engagiert und spielte früher unter anderem für Bayern München und den Hamburger SV.

Peru trifft an der WM-Endrunde in Russland in der Gruppe C auf Dänemark, Australien und Frankreich.