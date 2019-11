Grejohn Kyei trifft endlich - und Servette siegt

Beide Mannschaften fuhren in dem Stil weiter, wie sie am letzten Wochenende aufgehört hatten: Servette agierte lange Zeit ähnlich wie beim triumphalen 3:0 gegen Meister YB, und Luzern spielte wie beim 1:2 gegen Lugano erneut in einem Heimspiel zu passiv.

Servette musste sich bis zur 14. Runde gedulden, ehe der auf diese Saison gekommene französische Stürmer Grejohn Kyei sein erstes Tor erzielte. Dieses 1:0 nach neun Minuten in Luzern war dafür ein Tor, das es verdienen wird, in alle Wahlen der schönsten Tore in den Schweizer Stadien aufgenommen zu werden. Eine Freistossflanke geriet in Kyeis Rücken. Im Lauf und halb im Stürzen hakelte er den Ball mit dem rechten Absatz über sich hinweg ins Tor. Es war eine Variante eines Fallrückziehers.

Servettes grösster Trumpf in diesen Wochen ist jedoch Varol Tasar. Der Türke erzielte in der 24. Minute nach einem unwiderstehlichen Vorstoss über die linke Seite das 2:0 und damit sein fünftes Tor in den letzten fünf Meisterschaftsspielen.

In der zweiten Halbzeit spielten die Innerschweizer endlich eine Dominanz aus und machten Druck, wie es das Publikum von ihnen schon vor der Pause hätte erwarten dürfen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Häberli erarbeitete sich vier gute Möglichkeiten. Es reichte jedoch nur zum Anschlusstor des Senegalesen Ibrahima Ndiaye in der 67. Minute.

Telegramm und Rangliste

Luzern - Servette 1:2 (0:2)

7920 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 9. Kyei (Wüthrich) 0:1. 24. Tasar (Kyei) 0:2. 66. Ndiaye (Males) 1:2.

Luzern: Müller; Kakabadse, Knezevic, Lucas, Sidler (89. Demhasaj); Voca, Grether; Ndiaye, Males, Schürpf (79. Matos); Margiotta (70. Eleke).

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Iapichino; Ondoua, Cognat; Stevanovic, Wüthrich (85. Routis), Tasar (79. Chagas); Kyei (67. Cespedes).

Bemerkungen: Luzern ohne Schwegler, Schulz, Ndenge, Arnold und Binous (alle verletzt). Servette ohne Schalk (gesperrt), Imeri und Koné (beide verletzt). Verwarnungen: 91. Müller (Foul). 92. Knezevic (Reklamieren).

Rangliste: 1. Young Boys 13/28 (30:15). 2. Basel 13/27 (30:13). 3. St. Gallen 13/26 (26:15). 4. Zürich 13/18 (12:24). 5. Servette 14/18 (19:16). 6. Sion 13/17 (17:21). 7. Luzern 14/15 (14:18). 8. Lugano 13/13 (13:15). 9. Neuchâtel Xamax FCS 14/12 (17:25). 10. Thun 14/9 (13:29).