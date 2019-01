1. Jakub Blaszczykowski: Der Pole spielt gratis

Der Pole Jakub Blaszczykowski, mit Dortmund zweifacher Deutscher Meister und 105-facher Nationalspieler, will seinen Jugendverein Wisla Krakau retten. Der 13-fache polnische Meister steht in der heimischen Liga momentan nur auf Rang 8 und hat schon seit längerem finanzielle Sorgen. Es drohen der Entzug der Lizenz und ein Neuanfang in Liga 3.

Doch jetzt will Blaszczykowski selbst gleich doppelt dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Bereits vor einem Jahr hatte er Wisla Krakau rund 300 000 Euro geliehen und auf die Zinsen verzichtet. Jetzt legt Blaszczykowski noch einen drauf. Gemeinsam mit zwei weiteren Investoren will der Pole insgesamt 1 Million Euro in den Klub investieren.