Passend zum Tag der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2020 mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic erhielt der 54-jährige Coach den Award als "Trainer des Jahres" - wie schon im Vorjahr. In der WM-Qualifikation ist die Schweiz nach sechs Spielen noch ohne Makel, die Serie der Ungeschlagenheit des Weltranglisten-Vierten dauert seit dem Achtelfinal-Out gegen Polen an der EM 2016 an.

Die Ehrung als Credit Suisse Player of the Year" bei den Männern ging an Granit Xhaka. Der Einfluss des Basler Mittelfeldspielers im Nationalteam und auch in seiner zweiten Saison mit Arsenal hat stetig zugenommen. "Er hat alle Eigenschaften, um irgendwann Captain der Schweiz zu werden. Aber er ist auch ohne Etikette um den Arm enorm wichtig für meine Auswahl", adelte Petkovic im März 2017 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur sda den Strategen.

Der Titel als "Spielerin des Jahres" ging - seit Jahren hat sie ein Abonnement - an Lara Dickenmann. Seit 2011 wurde die 31-jährige Luzernerin, mit 47 Toren hinter Ana-Maria Crnogorcevic (48) die zweitbeste Torschützin des Schweizer Frauen-Nationalteams, nur einmal (2015) nicht gewählt. Total war Dickenmann bereits sieben Mal "Spielerin des Jahres."