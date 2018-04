Das Team von Jürgen Klopp musste am Ende froh sein, aus dem Goodison Park einen Punkt mitzunehmen. Cenk Tosun (86.) mit einem Kopfball und Dominic Calvert-Lewin (87.) vergaben in der Schlussphase zwei exzellente Chancen für das Heimteam zum Siegtreffer. Die zuvor beste Gelegenheit im Merseyside Derby hatte sich Yannick Bolasie geboten. Den Schuss des Kongolesen parierte Liverpools Keeper Loris Karius in der 23. Minute glänzend.

Liverpool tat sich weniger als 72 Stunden nach der rauschenden Champions-League-Nacht gegen Manchester City schwer. In der Tabelle droht den "Reds" der Verlust von Platz 3, sollte Tottenham Hotspur auswärts gegen Stoke City gewinnen.

Rangliste: 1. Manchester City 31/84 (88:21). 2. Manchester United 31/68 (60:23). 3. Liverpool 33/67 (75:35). 4. Tottenham Hotspur 31/64 (62:26). 5. Chelsea 31/56 (53:30). 6. Arsenal 31/51 (58:41). 7. Burnley 31/46 (29:27). 8. Leicester City 31/43 (47:43). 9. Everton 33/41 (38:53). 10. Bournemouth 32/37 (39:51). 11. Watford 32/37 (41:57). 12. Newcastle United 31/35 (31:40). 13. Brighton & Hove Albion 31/34 (28:42). 14. West Ham United 31/33 (39:57). 15. Swansea City 31/31 (25:44). 16. Huddersfield Town 32/31 (25:53). 17. Crystal Palace 32/30 (31:50). 18. Southampton 31/28 (29:47). 19. Stoke City 32/27 (29:61). 20. West Bromwich Albion 32/20 (25:51).