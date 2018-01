Kevin-Prince Boateng (43. Minute) und Luka Jovic (92.) erzielten die Tore für die vor allem in kämpferischen Belangen besseren Frankfurter. Statt Gladbach eroberte damit die Eintracht zumindest vorübergehend den 2. Tabellenplatz. Die Gäste hatten durch einen von Boateng an Lars Stindl verursachten Foulpenalty zwischenzeitlich die Chance zum Ausgleich, doch Thorgan Hazard traf in der 78. Minute nur die Latte. Statt auf Platz 2 steht Gladbach nach der siebten Saisonniederlage auf dem 6. Platz.

Als Kevin-Prince Boateng die Frankfurter wenige Minuten vor der Pause in Führung brachte, stand Yann Sommer schon seit einiger Zeit nicht mehr im Tor der Gäste. Der Schweizer Nationalgoalie hatte sich bereits nach einer Viertelstunde wegen muskulärer Probleme am rechten Oberschenkel auswechseln lassen müssen. Noch ohne klare Diagnose sah er aus der Ferne, wie sein Stellvertreter Tobias Sippel bei Boatengs Abschluss nach starker Vorarbeit von Timothy Chandler machtlos war. In der Nachspielzeit sorgte Jovic dann für die Entscheidung.

Telegramm:

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0). - 47'500 Zuschauer. - Tore: 43. Boateng 1:0. 92. Jovic 2:0. - Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes (ab 85.), Mönchengladbach mit Sommer (bis 17./mit Muskelverletzung ausgewechselt), Elvedi und Zakaria, ohne Drmic (Ersatz). 78. Hazard (Mönchengladbach) schiesst Foulpenalty an die Latte.

Rangliste: 1. Bayern München 19/47 (44:14). 2. Eintracht Frankfurt 20/33 (26:20). 3. Bayer Leverkusen 19/31 (39:27). 4. Schalke 04 19/31 (30:25). 5. RB Leipzig 19/31 (31:28). 6. Borussia Mönchengladbach 20/31 (30:32). 7. Borussia Dortmund 19/30 (40:25). 8. Augsburg 19/27 (28:25). 9. Hoffenheim 19/27 (29:27). 10. Hannover 96 19/27 (28:29). 11. Hertha Berlin 19/25 (27:27). 12. SC Freiburg 19/23 (20:33). 13. Wolfsburg 19/20 (22:24). 14. VfB Stuttgart 19/20 (16:24). 15. Mainz 05 19/20 (24:33). 16. Werder Bremen 19/16 (16:25). 17. Hamburger SV 19/15 (15:28). 18. 1. FC Köln 19/12 (14:33).