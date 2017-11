Die bald 40-jährige Goalie-Legende von Serienmeister Juventus Turin nahm die Auszeichnung am Montag in Mailand entgegen. Buffon ist der sechste Juve-Akteur in Folge nach Andrea Pirlo (2012 bis 2014), Carlos Tevez (2015) und Leonardo Bonucci (2016), der diese Auszeichnung erhalten hat.

Zum besten Trainer in Italiens oberster Liga wurde Napolis Maurizio Sarri ernannt.