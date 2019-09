In Vaduz liess sich der Schweizer Rekordmeister den Erfolg in der 6. Runde buchstäblich in letzter Sekunde entreissen. Nach einem Ballverlust von Allan Arigoni im Mittelfeld traf der eingewechselte Noah Frick in der 95. Minute mit einem Schuss aus über 20 Metern zum 2:2-Endstand.

Zuvor waren die Zürcher durch die Tore kurz vor und kurz nach der Pause von Nassim Ben Khalifa und Nikola Gjorgjev 2:1 in Führung gegangen. Für den früheren Nationalspieler Ben Khalifa war es der vierte Saisontreffer.

Telegramm:

Vaduz - Grasshoppers 2:2 (1:1). - 3072 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 34. Dorn 1:0. 44. Ben Khalifa 1:1. 55. Gjorgjev 1:2. 95. Frick 2:2.

Rangliste:

1. Lausanne-Sport 6/13 (20:6). 2. Grasshoppers 6/11 (9:7). 3. Wil 6/10 (8:5). 4. Kriens 6/9 (7:12). 5. Schaffhausen 6/8 (7:8). 6. Winterthur 6/8 (8:13). 7. Stade Lausanne-Ouchy 6/7 (9:9). 8. Aarau 6/7 (10:13). 9. Vaduz 6/6 (9:9). 10. Chiasso 6/4 (6:11).