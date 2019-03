Als GC-Keeper Heinz Lindner in der 92. Minute einen Kopfball von Mohamed Camara mirakulös mit den Fingerspitzen aus dem Lattenkreuz fischte, nachdem er bereits einen Foulpenalty von Roger Assalé entschärft hatte (68.), schien der Punktgewinn der Grasshoppers und damit das erfolgreiche Debüt von Tomislav Stipic Realität zu werden. Doch Gianluca Gaudinos Massflanke und Djibril Sows wuchtiger Kopfball versetzten dem kriselnden Rekordmeister in letzter Sekunde doch noch den K.o.-Schlag.

Es war das brutale Ende für den Gastgeber, der im Vergleich zu den letzten Spielen unter Thorsten Fink zumindest phasenweise Aufwärtstendenz zeigte. Die goldene Chance zum Führungstreffer für die Grasshoppers vergab Nedim Bajrami in der 55. Minute. Es war die erste gute Möglichkeit der Zürcher des Spiels - und sollte die letzte bleiben.

Nach der achten Niederlage in den letzten neun Spielen und dem gleichzeitigen Sieg des direkten Konkurrenten Xamax, liegt das Schlusslicht in der Tabelle bereits vier Punkte hinter den Neuenburgern zurück. Nächste Woche folgt für GC die Partie auswärts gegen Sion, das acht Punkte vor den Zürchern ex-aequo mit Lugano auf Platz 8 liegt.

YB's Serie hält

Für die Young Boys dagegen waren es aller guten Dinge drei. Bereits in Lugano und gegen Sion hatte der souveräne Leader das 1:0 erst in der Nachspielzeit erzielt, nun traf er auch im Letzigrund in extremis und setzte seine Rekordserie fort: Seit nunmehr 55 Spielen in der Super League hat YB mindestens einen Treffer erzielt.

Zwar konnte der ersatzgeschwächte Meister erneut nicht kaschieren, dass er von der Form der Vorrunde weit entfernt ist, die Mannschaft zeigte aber eine Reaktion auf die krachende 0:4-Niederlage unter der Woche in den Cup-Viertelfinals gegen Luzern.

Kurztelegramm und Rangliste

Grasshoppers - Young Boys 0:1 (0:0)

5300 Zuschauer. - SR Dudic. - Tor: 95. Sow (Gaudino) 0:1.

Grasshoppers: Lindner; Ajeti, Holzhauser, Rhyner; Lika (60. Nathan), Kamber, Sigurjonsson, Goelzer; Bajrami (79. Taipi); Ravet (64. Djuricin), Caiuby.

Young Boys: Von Ballmoos; Schick, Camara, Benito, Garcia (80. Wüthrich); Sow, Aebischer; Assalé, Fassnacht (74. Gaudino), Ngamaleu (77. Mambimbi); Nsame.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Arigoni (verletzt) und Diani (gesperrt), Young Boys ohne Hoarau, Lauper, Mbabu, Sulejmani (verletzt), Lotomba (rekonvaleszent) und von Bergen (gesperrt). 64. Assalé trifft den Aussenpfosten. 68. Lindner hält Foulpenalty von Assalé. Verwarnungen: 54. Lika. 60. Schick. 65. Camara. 67. Holzhauser (alle Foul). 95. Taipi (Spielverzögerung).

Rangliste: 1. Young Boys 24/65 (65:21). 2. Basel 23/43 (45:35). 3. Thun 23/36 (45:34). 4. St. Gallen 23/31 (37:41). 5. Zürich 23/29 (31:33). 6. Luzern 23/29 (35:43). 7. Lugano 23/26 (33:38). 8. Sion 24/26 (36:40). 9. Neuchâtel Xamax FCS 24/22 (32:51). 10. Grasshoppers 24/18 (24:47).