In den ersten Wochen der neuen Saison präsentiert sich Mario Gavranovic äussert treffsicher. Das Tor nach einer halben Stunde in der Salzburger Arena war bereits sein drittes in der laufenden Europacup-Kampagne. Am Wochenende hatte der elffache Schweizer Internationale in der kroatischen Meisterschaft für sein Team beim 4:1-Auftaktsieg gegen Rudes ebenfalls getroffen.

Mit dem 1:1 verschaffte sich der kroatische Meister und Cupsieger eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche zuhause. Salzburg gelang nach der Pause nur noch der Ausgleich durch den Südkoreaner Hwang Hee-Chan (49.). Die Österreicher boten vor Heimpublikum eine enttäuschende Vorstellung.

Der polnische Meister Legia Warschau musste sich in Astana 1:3 geschlagen geben. Das wichtige Auswärtstor für die Gäste erzielte der ehemalige Lugano-Stürmer Armando Sadiku.