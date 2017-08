Der bald 29-jährige Tessiner Aussenverteidiger spielt seit Sommer 2014 für den Klub aus der Championship, er gehört in Leeds zu den Publikumslieblingen. Den letzten von bislang 83 Auftritten hat Berardi am Wochenende beim erfolgreichen Meisterschaftsauftakt in Bolton (3:2) absolviert.

Unter Ottmar Hitzfeld bestritt Berardi im August 2011 sein einziges Länderspiel für die Schweiz (gegen Liechtenstein). Zwei Monate davor hatte er auf der linken Abwehrseite der Schweizer U21 den EM-Final gegen Spanien (0:2) bestritten.

Auch Ziegler bald bei Leeds?

Leeds ist offenbar stark an der Verpflichtung eines anderen Schweizers interessiert. Gemäss englischen Medienberichten steht Reto Ziegler, seit der Vertragsauflösung mit Sion Anfang Sommer ohne Klub, vor einem Wechsel zu den "Whites".