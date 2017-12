Cristiano Ronaldo erzielte den goldenen Treffer in der 53. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss aus rund 20 Metern. Unterstützt wurde der portugiesische Stürmerstar bei seinem siebten Torerfolg im seit 2004 existierenden Wettbewerb von einem laschen Stellungsspiel des Gegners. Sein an sich zu tief geratener Schuss flog durch die Lücke in der Mauer ins nahe Eck.

Ronaldo verhalf seinem Team damit zum fünften von sechs möglichen Titeln im Kalenderjahr 2017 (nach dem Gewinn der Champions League, des spanischen Meistertitels, des europäischen und des spanischen Supercups). Ausserdem schaffte er mit Real Historisches: Keinem Klub gelang es zuvor, den seit 2004 in diesem Format ausgetragenen Wettbewerb zweimal in Folge zu gewinnen. Zugleich zog der Champions-League-Sieger, der mit Ausnahme des von der Bank gekommenen Gareth Bale mit der bestmöglichen Formation antrat, mit seinem Erzrivalen FC Barcelona gleich. Barça gewann die sportlich umstrittene, finanziell inzwischen aber einträgliche Klub-WM ebenfalls dreimal.

Ohnehin ist das Kräftemessen der kontinentalen Champions eine europäische Domäne. In den letzten elf Jahren triumphierte einzig Grêmios brasilianischer Kontrahent Corinthians als nicht-europäisches Team. Seit 2014 ist die Klub-WM in spanischer Hand - dreimal triumphierte Real, einmal Barça. Die beiden spanischen Schwergewichte duellieren sich am kommenden Samstag in der Meisterschaft.

Telegramm:

Grêmio Porto Alegre - Real Madrid 0:1 (0:0)

Abu Dhabi. - SR Ramos (MEX). - Tor: 53. Ronaldo 0:1.

Grêmio Porto Alegre: Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann, Cortez; Michel (85. Maicon), Marques Siqueira; Ramiro (71. Everton), Luan, Fernandinho; Barrios (63. Jael).

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco (76. Lucas Vazquez), Benzema (80. Bale), Ronaldo.

Bemerkungen: 65. Pfostenschuss von Modric. Verwarnung: 27. Casemiro (Foul).