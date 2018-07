Aus Sicht von Trainer Deschamps ist die Mannschaft von 2016 mit der heutigen nicht vergleichbar. "14 Spieler waren damals noch nicht dabei. Und denjenigen, die dabei waren, wird diese Erfahrung helfen."

Dass Gegner Kroatien über ein wesentlich älteres und routinierteres Team verfügt, sieht der 49-Jährige nicht als Nachteil. "Wir sind in diesem Turnier schon auf viele Mannschaften getroffen, die mehr Erfahrung aufwiesen als wir."

Den Franzosen fällt aufgrund der individuellen Klasse und der bisherigen Auftritte die Rolle des Favoriten zu. Nach 1998 und 2006 bestreiten sie ihren dritten WM-Final, keines der fünf bisherigen Duelle mit Kroatien haben sie verloren. Ihr Weg in den Final verlief wesentlich weniger steinig als derjenige der "Vatreni", die in jedem K.o.-Spiel in die Verlängerung mussten und sich zweimal erst im Penaltyschiessen durchsetzten.

Gelassene Kroaten

Im Gegensatz zu den Franzosen gaben sich die Kroaten am Tag vor dem Spiel entspannt. "Die ganze Welt schaut zu. Ich werde den Spielern keinen Druck machen, wir wollen nicht verkrampfen oder in Ehrfurcht erstarren", sagte Trainer Zlatko Dalic. "Wir sind hierhergekommen, um es zu geniessen." Als wollte er die kroatische Lockerheit und Unbeschwertheit demonstrieren, hatte Dalic nach dem Sieg gegen England ein Video auf Instagram veröffentlicht, welches die Mannschaft zeigt, wie sie in ihrem Hotel bis in die frühen Morgenstunden den Finaleinzug feierte.