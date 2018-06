Maxsö verstärkt die Abwehr des Cupsiegers, die zuletzt durch die Abgänge von Maxsös Landsmann Rasmus Thelander und Cédric Brunner dezimiert wurde.

Maxsö spielte von 2013 bis 2017 in seiner Heimat für den FC Nordsjaelland und war in der letzten Saison vor seinem Wechsel in die Türkei Captain. Bei Osmanlispor verlor der mehrfache Junioren-Internationale in der Winterpause seinen Stammplatz und kam danach nur noch zu wenigen Einsatzminuten. Osmalispor belegte den drittletzten Platz und stieg in die zweite Liga ab.