Was für eine Meisterschaft erwarten Sie?

Eine sehr enge, ausgeglichene. Eine, in der mehrere Mannschaften versuchen, dem FCB Paroli zu bieten. Nicht nur der FCZ, sondern vor allem YB, das stark aufgerüstet hat. Wir wissen auch, wie ambitioniert Sion ist.

Seit einiger Zeit steht kaum mehr ein Klub hin und sagt: Ja, wir wollen dem FCB den Titel abjagen. Trauen Sie sich, den FCZ als Meisterkandidaten auszurufen?

Herausfordern wollen wir den FCB natürlich. Aber zu sagen, wir wollen den Titel gewinnen, wäre etwas vermessen. Wir sind immer noch der Aufsteiger. Gleichwohl glaube ich nicht, dass dem FCB der Titel einfach kampflos überlassen wird. Ich probiere seit meinem Aufstieg mit St.Gallen 2009, dem FCB ein Bein zu stellen. Mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Über eine ganze Saison ist es noch nie gelungen – leider. Wir müssen nun schauen, dass wir gut in die Saison starten und schönen Fussball zeigen.

Was bedeutet „schöner Fussball“ für Sie persönlich?

Ich denke an technisch hochstehenden Fussball, wo der Ball mehr am Boden als in der Luft ist. Wo mehr gezaubert und gedribbelt wird als gegrätscht. Aber, um es klar zu sagen: Es gibt mehrere Wege zum Erfolg. Um am Ende zählt der Erfolg, nicht die Art und Weise.

Warum hat YB keinen Erfolg?

Das ist eine gute Frage. Ich war etwas mehr als zwei Jahre bei YB. Jetzt zu beurteilen, warum 30 Jahre ohne Titelgewinn verstrichen sind, wäre etwas schwierig. Aber eines ist sicher: Dieses Jahr ist YB extrem heiss. Sie wollen unbedingt einen Titel gewinnen. Das ist das interne Ziel, auch wenn es gegen aussen anders tönt. Ich denke, sie haben auch die Mannschaft dazu.

War die Trennung bei YB vor bald zwei Jahren eine persönliche Niederlage?

Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich sage immer: Bern war das Beste, was meiner Karriere passieren konnte. Warum? Weil ich meine Frau fürs Leben gefunden habe. Aber auch YB als Verein bleibt mir absolut in guter Erinnerung. Ich hege überhaupt keinen Groll. Und es war ja nicht so, dass ich zum ersten Mal entlassen wurde. Man sagt ja nicht zu Unrecht, dass das erste Mal immer am schlimmsten sei.

Wenn Sie schon Ihre Frau ansprechen: Wie hat Sie die Hochzeit als Mensch verändert?

Auch die Hochzeit – oder besser: generell die Beziehung mit meiner Frau, schon vorher – trägt dazu bei, dass ich ruhiger und gelassener wurde. Die Welt wird etwas relativiert. Als junger Trainer und Single will man die Welt auf den Kopf stellen, auch wenn das manchmal nicht möglich ist. Jetzt habe ich eine wunderbare Ehefrau zu Hause, die mich immer wieder beruhigt und manchmal sagt: Komm, schlaf noch mal drüber. Das trägt zur inneren Zufriedenheit und Ruhe bei.

Haben Sie den Traum, Vater zu werden?

Klar, das ist der Traum fast jeden Mannes, der heiratet. Wir haben uns keine Termine gesetzt, lassen alles auf uns zukommen. Aber es ist logisch, dass so ein kleines, strahlendes Gesicht in jeder Familie für fröhliche Gesichter sorgt. Es wäre schön, wenn es dazu kommt. Aber wir setzen uns nicht unter Druck.