Der 18-jährige Mittelfeldspieler und U20-Internationale verletzte sich im Abschlusstraining vor dem Spiel am Donnerstag in Nikosia. Betroffen ist das vordere Kreuzband im rechten Knie.

Aliu debütierte bei seinem Stammklub bereits im Alter von 16 Jahren in der Challenge League und im Schweizer Cup. In der laufenden Saison stand er beim Super-League-Auftakt in Thun (1:0) und vor einer Woche im Cup gegen Breitenrain (4:2) in der Startformation.