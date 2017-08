Zürichs Remis war darum glücklich, weil Lugano früh in der ersten Halbzeit eine sehr gute Chance nicht nutzen konnte. Zudem wurde dem Heimteam in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ein Tor wegen Offsides fälschlicherweise aberkannt.

Basel machte in der ersten Halbzeit in Thun bereits alles klar. Nach 153 Sekunden brachte der niederländische Neuzuzug Ricky van Wolfswinkel den FCB mittels Kopf in Führung. Nach einer knappen halben Stunde liess sich Thun, das auch im dritten Spiel ohne Punkt blieb, nach einem eigenen Corner düpieren. Per Konter und mit einem einzigen Pass enteilte Kevin Bua und schoss das 2:0. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Dimitri Oberlin in der Nachspielzeit.

Am Sonntag kommt es ab 16 Uhr zu folgenden Spielen: Luzern spielt gegen die noch punktelosen Grasshoppers, St. Gallen empfängt Sion und die Young Boys treffen nach dem Einzug in die Champions-League-Playoffs auf Lausanne-Sport.

Super League. 3. Runde vom Samstag: Lugano - Zürich 0:0. Thun - Basel 0:3 (0:2).

Rangliste: 1. Zürich 3/7 (4:1). 2. Young Boys 2/6 (6:0). 3. Sion 2/6 (2:0). 4. Basel 3/6 (6:3). 5. Luzern 2/3 (2:3). 6. St. Gallen 1/1 (3:3). 7. Lausanne-Sport 2/1 (3:4). 8. Lugano 2/1 (0:1). 9. Grasshoppers 2/0 (0:6). 10. Thun 3/0 (1:6).