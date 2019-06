Odey stiess im Sommer 2017 mit einem Vierjahresvertrag aus seiner Heimat zum FCZ. In 61 Super-League-Spielen erzielte er 17 Tore, davon zehn in der abgelaufenen Saison. Dazu war er für die Zürcher in der Europa League einmal und im Schweizer Cup viermal erfolgreich. Für das nigerianische Nationalteam kam Odey vor zwei Jahren zu einem Kurzeinsatz.

Beim Team von Trainer Philippe Clement unterschrieb Odey einen Vertrag für vier Jahre.