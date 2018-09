Rechtliche Schritte sind schwierig durchsetzbar

Ob beim FC St.Gallen eine Anzeige gegen Daprelà im Raum steht, kann Daniel Last noch nicht sagen. «Der Fall Wieser/Yapi hat aber gezeigt, dass es als Club schwierig ist, rechtliche Schritte gegen einen Spieler durchzusetzen», so Last. Der Club werde über mögliche weitere Schritte informieren.

In Spielen gegen den FC St.Gallen ist Daprelà bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Vergangenen April leistete sich der Verteidiger eine Tätlichkeit am St.Galler Marco Aratore. Dafür sah er die Rote Karte - die Liga sperrte Daprelà für drei Spiele.