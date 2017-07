Der Schweizer U21-Internationale wechselt bis zum Saisonende leihweise von Red Bull Salzburg nach Basel. Der 19-jährige Schweizer Nachwuchs-Internationale mit kamerunischen Wurzeln hatte in der abgelaufenen Saison in der österreichischen Bundesliga für den SC Rheindorf Altach und für Salzburg in 25 Spielen 10 Tore erzielt.

Basel konnte mit der Verpflichtung von Oberlin im Angriff eine der offenen Personalfragen klären. Nach den Weggängen von Seydou Doumbia und Marc Janko war der FCB im Sturm personell dünn besetzt. Mit Sturmtalent Oberlin und Ricky van Wolfswinkel, der bereits vor einem Monat einen Dreijahres-Vertrag bei Basel unterzeichnet hatte, haben die Basler nun auf den Engpass reagiert.