Douglas Costa brachte Juventus in der 13. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Emre Can, ehe Ronaldo nach dem Seitenwechsel seinen Handspenalty von Chievos Keeper Stefano Sorrentino pariert sah. Den Schlusspunkt setzte Verteidiger Daniele Rugani in der Schlussphase. Alle drei Torschützen trafen zum ersten Mal in dieser Saison. In der Tabelle liegt der noch ungeschlagene Leader weiter neun Punkte vor Verfolger Napoli, Chievo verbleibt am Tabellenende.

Die AC Milan scheint ihre Torkrise derweil überwunden zu haben. Die Mailänder, die im Dezember bis zum 2:1-Erfolg gegen SPAL Ferrara vier Meisterschaftsspiele in Folge ohne Torerfolg geblieben sind, setzten sich in der 20. Runde auswärts beim FC Genoa 2:0 durch und eroberten sich den 4. Platz zurück. Fabio Borini und Ex-Genoa-Spieler Suso erzielten die Tore in den letzten 20 Minuten.

Kurztelegramm und Rangliste

Genoa - AC Milan 0:2 (0:0). - Tore: 72. Borini 0:1. 83. Suso 0:2. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Juventus Turin - Chievo Verona 3:0 (2:0). - 30'239 Zuschauer. - Tore: 13. Costa 1:0. 45. Can 2:0. 84. Rugani 3:0. - Bemerkung: 53. Ronaldo scheitert mit Handspenalty an Chievo-Goalie Sorrentino.

Rangliste: 1. Juventus Turin 20/56 (41:11). 2. Napoli 20/47 (39:18). 3. Inter Mailand 20/40 (31:14). 4. AC Milan 20/34 (28:20). 5. AS Roma 20/33 (37:26). 6. Lazio Rom 20/32 (29:23). 7. Atalanta Bergamo 20/31 (44:27). 8. Sampdoria Genua 20/30 (35:26). 9. Parma 20/28 (19:24). 10. Fiorentina 20/27 (28:21). 11. Torino 20/27 (26:22). 12. Sassuolo 20/26 (30:32). 13. Cagliari 20/21 (19:27). 14. Genoa 20/20 (25:37). 15. Udinese 20/18 (17:25). 16. SPAL Ferrara 20/18 (16:28). 17. Empoli 20/17 (24:39). 18. Bologna 20/14 (16:30). 19. Frosinone 20/10 (12:42). 20. Chievo Verona 20/8 (14:38).