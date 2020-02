Favoritensiege für Juventus Turin und Lazio Rom

Das Team von Maurizio Sarri konnte sich vor heimischem Publikum auf seinen treffsicheren Topskorer Cristiano Ronaldo und die Gunst von Schiedsrichter Fabrizio Pasqua verlassen. Zweimal entschied der 37-jährige Referee in strittigen Strafraumsituationen nach Konsultation der Videobilder zu Ungunsten der Gäste. Beide Male verwandelte Ronaldo (40./80.) vom Punkt aus sicher. Der 34-jährige Portugiese steht in der Liga damit nach 19 Einsätzen bei ebenso vielen Toren. In den letzten neun Partien hat er immer mindestens einmal getroffen und damit den 15 Jahre alten Klub-Rekord von David Trezeguet egalisiert.

Treffsicherer als Ronaldo ist in der laufenden Serie A nur einer: Ciro Immobile schoss beim 5:1-Heimsieg von Lazio Rom gegen SPAL Ferrara seine Tore 24 und 25. Der italienische Internationale hat damit massgeblichen Anteil am Höhenflug der Laziali, die seit über vier Monaten in der Meisterschaft nicht mehr verloren haben. Mit fünf Punkte Rückstand auf Leader Juventus Turin liegt selbst der dritte Meistertitel noch in Reichweite für die Römer, bei denen der Ex-Basler Felipe Caicedo erfolgreich stürmt. Der Südamerikaner schoss gegen SPAL wie Immobile zwei Treffer.

Valon Behrami, der seit diesem Jahr für Genoa spielt, sah im Duell gegen Atalanta Bergamo (2:2) in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte. Der ehemalige Schweizer Internationale kassierte die zweite Verwarnung für einen vergleichsweise harmloses Foul.

Telegramm und Rangliste:

Atalanta Bergamo - Genoa 2:2 (2:2). - Tore: 13. Toloi 1:0. 19. Criscito (Foulpenalty) 1:1. 33. Sanabria 1:2. 35. Ilicic 2:2. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (ab 54.), Genoa mit Behrami. 82. Gelb-Rote Karte gegen Behrami (Genoa).

Milan - Verona 1:1 (1:1). - Tore: 13. Faraoni 0:1. 29. Calhanoglu 1:1. - Bemerkungen: 68. Rote Karte gegen Amrabat (Verona).

Juventus Turin - Fiorentina 3:0 (1:0). - Tore: 39. Ronaldo (Handspenalty) 1:0. 80. Ronaldo (Foulpenalty) 2:0. 91. De Ligt 3:0.

Die weiteren Spiele der 22. Runde. Samstag: Bologna - Brescia 2:1. Cagliari - Parma 2:2. Sassuolo - AS Roma 4:2. - Sonntag: Lazio Rom - SPAL Ferrara 5:1. Lecce - Torino 18.00. Udinese - Inter Mailand 20.45. - Montag: Sampdoria Genua - Napoli 20.45.

1. Juventus Turin 22/54 (43:21). 2. Lazio Rom 21/49 (52:20). 3. Inter Mailand 21/48 (42:18). 4. Atalanta Bergamo 22/39 (59:30). 5. AS Roma 22/39 (40:27). 6. AC Milan 22/32 (23:27). 7. Cagliari 22/32 (38:34). 8. Parma 22/32 (31:29). 9. Hellas Verona 21/30 (26:23). 10. Bologna 22/30 (34:34). 11. Napoli 21/27 (30:29). 12. Torino 21/27 (26:35). 13. Sassuolo 22/26 (36:37). 14. Fiorentina 22/25 (25:32). 15. Udinese 21/24 (19:33). 16. Sampdoria Genua 21/20 (20:33). 17. Lecce 21/16 (23:42). 18. Genoa 22/16 (23:43). 19. Brescia 22/15 (20:41). 20. SPAL Ferrara 22/15 (16:38).