Vor allem aber, weil der FCB in diesem Jahr nicht nur den achten Titel in Serie, sondern den 20. insgesamt und damit den zweiten Stern holen wird. Eine historische Marke, die nicht mit einer normalen Meisterfeier zelebriert werden soll.

Den zweiten Stern würdigen

Daher plant der FCB, wie die bz bereits am Donnerstagmorgen vermeldete, die offizielle Meisterfeier in diesem Jahr am Samstagnachmittag statt wie üblich nach dem letzten Saisonspiel durchzuführen. Es soll «eine grosse und besondere offizielle Meisterfeier» werden, schreibt der FCB in einem Communiqué am Donnerstagnachmittag.