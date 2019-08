Der 35-jährige Innerschweizer unterschrieb einen Einjahresvertrag. Lichtsteiner geht ablösefrei zum Bundesligisten Augsburg, der vom Walliser Martin Schmidt trainiert wird.

Der Vertrag von Lichtsteiner mit Arsenal lief Ende Juni aus. Die Londoner verzichteten auf eine Weiterbeschäftigung des kaum eingesetzten Routiniers. Der 105-fache Internationale konnte sich seinen neuen Arbeitgeber ziemlich frei aussuchen.

Augsburg sei die Herausforderung, die er sich gewünscht habe, liess sich Lichtsteiner auf der Vereins-Homepage zitieren. "Ich habe das Gefühl, dass ich in diese junge und hungrige Mannschaft viel einbringen kann. Das und die tolle Atmosphäre in der Bundesliga reizen mich sehr."

Die Bundesliga ist die vierte europäische Topliga, in der Lichtsteiner spielen wird. 2005 wechselte er von den Grasshoppers zu Lille, später spielte er für Lazio Rom und Juventus Turin in Italien sowie zuletzt ein Jahr in der Premier League.

Für den erfolgsgewöhnten Innerschweizer, der unter anderem in Italien siebenmal die Meisterschaft und fünfmal den Cup gewann, dürfte die Erfahrung in Augsburg einiges Neues bringen. Der Klub schaffte in der letzten Saison den Klassenerhalt als 15. nur knapp und ist am Samstag mit einem 1:5 in Dortmund in die neue Spielzeit gestartet. Eine Woche zuvor war Augsburg im Cup an einem Viertligisten gescheitert.

Bereits am Dienstag soll Lichtsteiner, der das Trikot mit der Nummer 2 tragen wird, mit seinen neuen Teamkollegen ein erstes Mal trainieren und die Vorbereitung auf das erste Heimspiel der Saison gegen Union Berlin in Angriff nehmen.