«Mit Salah in der Moschee beten»

Welche Veränderungen er sich wünscht, führte Salah hingegen nicht konkreter aus. Er sagte nur: «Ich unterstütze Frauen mehr, als ich es zuvor getan habe. Und ich bin der Ansicht, dass Frauen mehr verdient haben, als wir ihnen derzeit geben.» Bei seinem Verein Liverpool und den Anhängern hat Salah hingegen bereits viel für ein besseres Bild des Islam geleistet.

Sie schrieben die Zeilen des Hits «Good Enough» von Dodgy aus dem Jahr 1996 um und singen: «If he's good enough for you he's good enough for me, if he scores another few then I'll be Muslim too. If he's good enough for you he's good enough for me, he's sitting in the mosque that's where I wanna be.» Sinngemäss: «Sollte Salah noch mehr Tore erzielen, würden sie zum Islam übertreten und mit ihm zusammen in der Moschee beten.»