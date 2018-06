Für gewöhnlich steht Michael Lang bei der Schweizer Nati nicht im Fokus. Er ist hinter Captain Stephan Lichtsteiner meist nur Ersatz. Auch an der laufenden WM durfte der Verteidiger des FC Basel sein Können erst wenige Minuten zeigen. Und doch war es Lang, dem die Schlagzeilen gestern gehörten. Nicht, weil er an der Pressekonferenz auf Fragen von Journalisten aus dem Land des nächsten Gegners, Costa Rica, souverän auf Spanisch antwortete, sondern weil Lang beim FCB vor dem Absprung steht. Ziel: Borussia Mönchengladbach.

Am Freitagabend brachte der in Köln ansässige «Express» dieses Gerücht in Umlauf. Gestern meldete der «Kicker», die Verhandlungen seien bereits so weit fortgeschritten, dass der Transfer eigentlich kaum mehr scheitern könne. Seitens des FCB will man sich zu einem möglichen Abgang des Vize-Captains nicht äussern. Dafür hat das der Spieler im Nachgang an die Pressekonferenz der Schweizer Nati selber getan: «Gerüchte gibt es immer. Aber es ist schon so, dass gewisse Vereine vor und während der WM angefragt haben.»

Er versuche, sich so wenig wie möglich damit zu beschäftigen, sein Fokus liege ganz alleine auf dem morgigen dritten Gruppenspiel. Aber: «Man kann auch nicht immer alles nach hinten schieben und sagen, ich treffe meine Entscheidung erst irgendwann im August. Das lässt nicht jeder Verein mit sich machen. Darum werden früher oder später Entscheidungen getroffen.»

Die überragende Quote

Da auch Besiktas Istanbul ein Angebot abgegeben haben soll, wurde Lang nach seinen Präferenzen gefragt: Süden oder Norden? «Vom Leben her zieht es mich definitiv in den Süden, dort würde es mir besser gefallen. Wo aber meine Liga sein wird, wird sich zeigen. Da kann man nicht zu fest auf das Leben gehen. Sondern man muss, wenn man den Schritt macht, schauen, wo es passt, wo man sich noch einmal weiterentwickeln und noch einmal eine neue Herausforderung suchen kann.»