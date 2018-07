Das war gegen Serbien exemplarisch, als die Wende vom 0:1 zum 2:1 unter maximalem Druck gelang. Gegner Schweden fehlt eine solche positive Erfahrung. Zumindest an der WM. In einem Testspiel Ende März 2017 verwandelten die «Tre Kronor» gegen Portugal ein 0:2 in ein 3:2.

Brasilien hat Neymar. Frankreich hat Griezmann und Mbappé. Belgien hat Lukaku. England immerhin Kane. Und selbst Uruguay hat mit Cavani und Suarez einen Weltklassesturm. Die Schweiz hat Seferovic, Gavranovic und Drmic. Gewiss haben sie alle ihre Talente und lichten Momente. Aber Vergleichen mit den Weltbesten halten sie nicht stand.

Dass die Schweden kein bisschen besser aufgestellt sind, kann momentan noch Trost sein. Dass Shaqiri die grosse Bühne mag, macht ebenfalls Hoffnung. Und vielleicht noch dies: Immerhin gab es jüngst Anzeichen, dass die Schweizer als Team effizienter sind als auch schon. Das bewies nicht zuletzt die bisherige WM. Sie brauchten für ihre fünf Tore nicht unzählige Chancen.

3. Wie lassen sich die mässigen Schweizer Startphasen erklären?

Das Bild wiederholt sich. Das Spiel beginnt – und die Schweiz ist gedanklich noch in der Garderobe. Schrecken und Panik wechselten sich gegen Brasilien, Serbien und Costa Rica ab. Das provoziert Fragen. Sind den Spielern die vielen Siege in den letzten 24 Monaten in den Kopf gestiegen?

Obwohl einige davon gegen Kontrahenten wie Andorra, Färöer oder Lettland zustande gekommen sind? Schnell einmal landet man auch beim Trainer. Wie kann es sein, dass innert wenigen Tagen mehrfach hintereinander der Start misslingt? Der Verdacht liegt nahe: Irgendetwas läuft in der Vorbereitung nicht optimal.

Das Phänomen ist zudem nicht neu. Auch im EM-Achtelfinal gegen Polen brauchte die Schweiz eine Halbzeit, um in Schwung zu kommen. Bisher fand die Schweiz jeweils zurück ins Spiel. Aber lange kann das nicht mehr gut gehen.

4. Verkraftet die Schweiz das Fehlen von Lichtsteiner und Schär?

Ändern lässt sich die Situation nicht mehr. Und die heisst: Mit Captain Lichtsteiner und Abwehrchef Schär fehlen zwei wichtige Mosaiksteine des Schweizer Erfolgs. Lichtsteiners Absenz schmerzt wegen seines unendlichen Siegeswillens und Biss. Schär wäre mit seiner Spielauslösung eine gute Waffe gegen den schwedischen Beton.

Vor allem seine langen Bälle werden die Teamkollegen vermissen. Ein Grund zur Sorge sind die Absenzen durchaus. Doch mit Michael Lang und Johan Djourou stehen Spieler bereit, die sich die grosse Bühne gewohnt sind.

Djourou hat an der WM 2014 und der EM 2016 tadellos gespielt. Lang tut dies in der Champions League seit Jahren. Und darum können sie am Ende auch ein Grund dafür sein, dass die Schweiz ihre Geschichte in den Achtelfinals endlich neu schreibt.