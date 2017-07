Vor rund 10'000 Zuschauern boten beide Team in der Neuauflage des Olympia-Finals von Rio de Janeiro (2:1-Sieg für Deutschland) eine über weite Strecken wenig berauschende Vorstellung mit wenigen Höhepunkten. Der achtfache Europameister und Schweden Schweden trennten sich im 27. Direktduell erstmals unentschieden. An einer EM-Endrunde hatte stets Deutschland gewonnen.

Zuvor hatte Russlands Frauen-Nationalteam in Rotterdam den ersten Erfolg nach vier EM-Endrunden-Teilnahmen mit zwölf Spielen ohne Sieg gefeiert. Die Russinnen bezwangen am Montag in der Gruppe B etwas überraschend Italien mit 2:1.

Jelena Morosowa (9.) und Jelena Danilowa (26.) trafen schon in der ersten halben Stunde. Der Anschlusstreffer für die Italienerinnen, die als einziges Team bei allen Endrunden seit 1984 dabei waren und immer zumindest die Viertelfinals erreichten, gelang Ilaria Mauro erst im hektischen Finish (88.). Danach wurde der vermeintliche Ausgleich durch Elisa Bartoli (89.) wegen Abseits aberkannt, und Melania Gabbiadini traf kurz vor dem Schlusspfiff nur die Latte.