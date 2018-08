Das wegweisende 1:0 nach 32 Minuten erzielte Stürmer Aimery Pinga nach Vorarbeit von Nedim Bajrami über die linke Seite. Pinga hatte erst vor wenigen Tagen vom FC Sion zum sieglosen Tabellenletzten der Super League gewechselt.

Das zweite Tor für GC, das im Vergleich zum letzten Meisterschaftsspiel mit sieben Neuen antrat, schoss der Venezolaner Jeffren kurz nach der Pause.

Noch höher als die Grasshoppers siegten der FC Luzern (9:1 in Gland), St. Gallen (6:0 in Ueberstorf) und Lugano (4:0 in Dietikon). Vor allem für die Luzerner ist der Kantersieg ein Aufsteller nach schwierigen Startwochen in die neue Saison und nach zuvor fünf Niederlagen in sechs Pflichtspielen. Höher als der FCL gewann kein anderes der zehn Teams aus der Super League. Wie dem Thuner Nicolas Hunziker am Samstag gelangen auch dem Luzerner Stürmer Shkelqim Demhasaj schon vor der Pause drei Tore.

Spieler der 1/32-Finals war allerdings der St. Galler Stürmer Cédric Itten. Zum 6:0-Sieg gegen den interregionalen Zweitligisten Ueberstorf aus dem Kanton Freiburg steuerte er fünf Tore bei. Nach der Pause traf Itten innerhalb von 30 Minuten viermal.

Telegramm:

Buochs (1.) - Grasshoppers 0:2 (0:1)

Seefeld. - 1600 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 32. Pinga 0:1. 48. Jeffren 0:2.

Grasshoppers: Matic; Cvetkovic, Nathan, Zesiger, Rhyner; Bajrami; Pusic, Jeffren (80. Kamber), Taipi, Andersen; Pinga (71. Bahoui).

Bemerkungen: 79. Lattenschuss von Pusic.

Gland (2.) - Luzern 1:9 (0:4)

En Bord. - 1450 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 3. Demhasaj 0:1. 34. Schulz 0:2. 35. Demhasaj 0:3. 42. Demhasaj 0:4. 50. Gvilia 0:5. 51. Nassisi 1:5. 63. Schneuwly 1:6. 69. Vargas 1:7. 78. Eleke 1:8. 90. Eleke 1:9.

Luzern: Zibung; Grether (46. Sidler), Schmid, Schulz, Feka; Voca; Vargas, Schneuwly, Gvilia (70. Eleke), Schürpf (46. Rodriguez); Demhasaj.

Dietikon (2.i) - Lugano 0:4 (0:2)

Dornau. - 911 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 4. Crnigoj 0:1. 22. Gerndt 0:2. 49. Ceesay 0:3. 56. Ceesay 0:4.

Lugano: Da Costa; Krasniqi, Daprelà, Amuzie, Masciangelo; Crnigoj (46. Carlinhos Junior), Sabbatini, Brlek; Gerndt; Ceesay (62. Binous), Janko (46. Bottani).

Bemerkungen: 56. Lattenschuss Gerndt, Ceesay verwertet Abpraller zum 0:4. 85. Bottani (Unsportlichkeit) verwarnt. Lugano ab 79. Minute in Unterzahl (Amuzie schied verletzt aus).

Ueberstorf (2.i) - St. Gallen 0:6 (0:2)

Sportanlage Ueberstorf. - 2334 Zuschauer. - SR Bieri - Tore: 1. Wittwer 0:1. 17. Itten 0:2. 63. Itten 0:3. 76. Itten 0:4. 90. Itten 0:5. 93. Itten 0:6.

St. Gallen: Stojanovic; Bakayoko, Hefti, Vilotic (46. Barnetta), Wittwer; Kutesa, Quintillà, Ashimeru (72. Buess); Tafer, Itten, Ben Khalifa (64. Manneh).

Bemerkung: 59. Wittwer (Foul) verwarnt.

Weiteres Resultat vom Sonntag: Freienbach (2.i) - Schaffhausen 0:5 (0:3).