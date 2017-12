Der amerikanische U20-Nationalspieler unterschrieb im Sommer einen mehrjährigen Vertrag beim Bundesligisten aus der Hauptstadt. Nun steht der Goalie mit dem berühmten Nachnamen vor der Premiere bei den Profis.

Im sportlich nicht mehr relevanten Gruppen-Spiel des Tabellenletzten gegen den schwedischen Cupsieger Östersunds FK gewährt Coach Pal Dardai dem Nachwuchsmann eine Chance, sich zu präsentieren. Stammkeeper Rune Jarstein wird für die kommenden Aufgaben in der Liga geschont, Thomas Kraft, die Nummer 2, fällt wegen einer Grippe aus.

"Jeder will sich zeigen. Wir werden eine gute Mannschaft rausschicken - mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern", erklärte Dardai. Die internationale Kampagne wird nach bislang nur einem Sieg in fünf Partien so oder so vorzeitig enden.