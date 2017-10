Die attraktive Partie verlief ganz nach dem Geschmack der 12'900 Zuschauer. Danijel Aleksic brachte den Gastgeber nach sechs Minuten mit einem herrlichen Weitschuss in Führung. Assistgeber war sein Goalie Daniel Lopar mit einem weiten Auskick. Kurz vor der Pause war der St. Galler Schlussmann aber auch am Ausgleich der Gäste mitbeteiligt. Er bediente Jeffrén mit einem krassen Fehlpass, dieser traf überlegt aus elf Metern ins Netz.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse, nachdem die Grasshoppers mit viel Druck den Siegestreffer angepeilt hatten. Erst dribbelte sich Joker Gjelbrim Taipi in der 85. Minute bis zur Grundlinie durch und bediente Roman Buess zum 2:1, drei Minuten später legte Buess auf den zweiten Joker Tranquillo Barnetta auf, der aus 12 Metern präzise in die hohe Torecke traf.

Telegramm

St. Gallen - Grasshoppers 3:1 (1:1)

12'909 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 6. Aleksic (Lopar) 1:0. 43. Jeffrén (Fehlpass Lopar) 1:1. 85. Buess (Taipi) 2:1. 90. Barnetta (Buess) 3:1.

St. Gallen: Lopar; Lüchinger, Haggui, Hefti, Wittwer; Tschernegg, Kukuruzovic (78. Taipi); Tafer (58. Barnetta), Aleksic, Aratore (87. Musavu-King); Buess.

Grasshoppers: Lindner; Bergström, Vilotic, Qollaku; Lavanchy, Bajrami (88. Munsy), Basic, Doumbia; Jeffrén (73. Sigurjonsson), Andersen; Djuricin (72. Avdijaj).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Wiss (gesperrt), Adonis Ajeti und Toko (beide verletzt). GC ohne Zesiger (gesperrt), Bahoui, Pickel und Pnishi (alle verletzt). 56. Pfostenschuss Tschernegg. Verwarnungen: 35. Tschernegg (Foul), 62. Basic (Foul), 74. Lüchinger (Foul).