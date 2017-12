Nach den Jahren 2008, 2013, 2014 und 2016 gewann der Portugiese auch 2017 die vom französischen Fussballmagazin "France Football" durchgeführte Wahl zu Europas Fussballer des Jahres. Der Portugiese von Champions-League-Sieger und Meister Real Madrid entschied die Abstimmung unter ausgewählten Journalisten für sich. In der Auswahl der letzten Drei waren auch sein Dauerrivale Lionel Messi aus Argentinien und Neymar aus Brasilien.

Ronaldo zog durch seinen neuerlichen Triumph in der Statistik mit Lionel Messi gleich, seinem Rivalen vom FC Barcelona. Auch Messi konnte die Trophäe insgesamt fünf Mal gewinnen.

Seit 2016 küren "France Football" und die FIFA den besten Fussballer des Jahres nicht mehr gemeinsam. Der Weltverband veranstaltet - wie zwischen 1991 und 2009 - wieder eine eigene Wahl. "France Football" vergibt den Ballon d'Or bereits seit 1956. An der Wahl der Wochenzeitschrift nahmen nur ausgewählte Journalisten aus aller Welt teil.

Ronaldo hatte in diesem Jahr bereits bei der von der FIFA durchgeführten Ehrung im Rahmen der Veranstaltung unter dem Titel "The Best FIFA Football Awards" den Preis als bester Fussballer des Jahres abgeräumt.