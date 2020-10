Erfolgreicher Kampf um die Zuschauer bei den FCB Frauen: Zufall oder öffentlicher Druck?

«Wo bleibt die Gleichberechtigung?» Zahlreiche Spielerinnen der FCB Frauen haben ihrem Unmut am Mittwoch in den sozialen Medien freien Lauf gelassen. Mehrere Teammitglieder reposteten Beiträge zum Thema «Verbot von Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen». Dazu schrieben sie in möglichst grossen Lettern, sodass man es nicht übersehen kann, Sätze wie zum Beispiel: «Und bei uns Frauen sind keine Zuschauer erlaubt?! Schockiert das niemanden?»

Die FCB-Frauen fühlen sich gegenüber den Männern eindeutig ungerecht behandelt. Eine Spielerin schreibt in ihrem Post: «Bei uns würden nicht einmal 200 Zuschauer kommen! Und es ist trotzdem nicht erlaubt.» Mehrere Teamkolleginnen stimmen ihr zu und setzen bei ihren Beiträgen den Hashtag «Equalitiy» (zu Deutsch: Gleichberechtigung). Worum geht es? Die FCB- Frauen sind wütend darüber, dass bei ihnen – wie bei allen anderen Teams auf dem FCB-Campus auch – seit Monaten überhaupt keine Zuschauer zugelassen sind und dass sie seit Wochen auf eine Begründung warten. Das «Gejammer» ihrer männlichen Kollegen über die neuerliche Reduktion der Zuschauerzahl sorgt bei den FCB Frauen dafür, dass auch sie sich jetzt Gehör verschaffen wollen. Gleich mehrere Spielerinnen meldeten sich, auch bei dieser Zeitung. Nun helfe nur noch öffentlicher Druck. Erst der Maulkorb, dann die Erklärung Der FCB reagiert am Donnerstag auf Nachfrage damit, dass er zusichert, ein klärendes Statement auf der Website zu veröffentlichen. Seinen Spielerinnen verpasst der Verein in der Zwischenzeit einen Maulkorb. Man habe ihnen gesagt, sie dürfen nichts mehr sagen. Der FCB wolle das selber klären, teilt eine Spielerin per SMS mit. Kurz nach 18 Uhr veröffentlicht der FCB einen neuen Beitrag auf seiner Website. Er trägt den Titel: «Ab sofort sind Fussballspiele vor Zuschauern im Leichtathletikstadion möglich». Der Kanton habe schon am 16. Oktober das entsprechende Schutzkonzept bewilligt. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen aus dem Schutzkonzept im Joggeli flossen nun in das Schutzkonzept für das Leichtathletikstadion ein und hätten den Prozess erheblich beschleunigt. Der Vorwurf des Sexismus bleibt