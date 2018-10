Entscheidend war die Tonalität, und darum darf dieser Satz nicht missverstanden werden. Magnin meinte es nicht grossspurig. Es war eher die klar formulierte Erwartung an sich selbst und ein leises Versprechen an die FCZ-Familie. Der Klub sollte wieder vermehrt positive Schlagzeilen schreiben.

Das Schweizer Team hat unter Vladimir Petkovic Jahre hinter sich, in denen die Pflichtaufgaben immer souverän bewältigt wurden. EM-Qualifikation, danach den Achtelfinal erreicht. WM-Qualifikation, danach den Achtelfinal erreicht. Alles gut.

Es bringt uns zu einer interessanten und hochpolemischen Frage: Wo bräuchte der Schweizer Fussball am dringendsten einen Trainer, der es schafft, dass sein Team in besonderen Momenten über sich hinauswächst? Richtig, bei der Nationalmannschaft.

Aber eines gilt es festzuhalten: Magnin schafft es, in besonderen Momenten besondere Leistungen aus seinem Team herauszukitzeln. Nie war das offensichtlicher als im Cupfinal. Und genau daran erinnerte der FCZ auch am vergangenen Donnerstag.

Das bedeutet nun nicht, dass Magnin, 39 Jahre alt, gleich schon in den Himmel gelobt werden müsste. Schliesslich gibt es auch noch den Alltag in der Super League, und da war und ist nicht jeder Auftritt eine Offenbarung.

Doch dann, in den grossen Spielen, ist Petkovic zweimal gescheitert. Zunächst mit einigem Pech und Unvermögen (Penaltyschiessen gegen Polen). Dann, zwei Jahre später, aber wegen erschreckender Lethargie (0:1 gegen Schweden).

Man fragt sich also ganz still und leise: Wie hätte die Kabine wohl gebebt, wie hätte der Rasen wohl gebrannt, wenn Ludo statt Vlado die Schweizer Nationalmannschaft auf ihre Achtelfinals eingestellt hätte? Und überdies stellt man sich vor, wie das so wäre, wenn ein Nationaltrainer das Schweizer Team voller Begeisterung und Lust repräsentieren würde.

Es sind Fragen, denen sich auch der Schweizer Fussballverband durchaus widmen darf.