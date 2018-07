Dieser eine Satz von Stephan Lichtsteiner nervt noch immer. Eigentlich, so dachte ich, hätten wir dieses Graue-Maus-Denken nach 2006 und dem clownesken Penaltyschiessen gegen die

Ukraine in irgendeinem unserer wunderschönen Seen versenkt.

Aber nein: Nach dem Achtelfinal-Aus gegen Schweden sagt der Captain des Schweizer Nationalteams: «Trotzdem bleibt es ein positives Turnier.» Was bitte schön soll daran positiv sein, wenn man von vier WM-Partien nur eine gewinnt? Womit wir bereits zum Kern des Problems vorstossen. Jenem einen Erfolg gegen Serbien, der uns natürlich begeisterte, sich nun aber als Pyrrhussieg entpuppt.

Was läuft falsch an dieser WM? Falls es im Fussball eine Logik gibt, wird diese in Russland ad absurdum geführt. England gewinnt ein Penaltyschiessen – Jahrzehnte unvorstellbar wie Ferien auf dem Mond. Der technologisch hochgerüstete Titelverteidiger Deutschland scheidet in der Vorrunde aus.

Spanien, das Nationalteam mit den meisten Spielern, die je die Champions League gewonnen haben, scheitert gegen eine russische Elf, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie so wenig Talent hatte. Und die Schweiz wird von einer Mannschaft eliminiert, die nicht viel mehr kann als rennen, kämpfen und zusammenhalten. Das tönt nach wenig, ist aber bereits zu viel für die Schweiz.

«Grau is’ im Leben alle Theorie – aber entscheidend is’ auf’m Platz.» Das Zitat der Dortmund-Legende Adi Preissler (2003 im Alter von 82 gestorben) wird zwar heute noch rege verwendet, auch wenn es sein Ablaufdatum überschritten hat, wie nun die WM beweist. Nicht auf dem Platz, sondern daneben ist entscheidend.

Würden allein Technik, Taktik, Talent und Tempo entscheiden, verlöre die Schweiz nicht gegen Schweden. Was also lief neben dem Platz falsch, dass die Schweizer, aber auch die Spanier und die Deutschen ihre fussballerischen Vorteile nicht nutzten, die Qualitätsunterschiede auf dem Platz unsichtbar blieben?

Neben dem Platz passiert heute viel mehr als zu Preisslers Zeiten. Nur wer die vermeintlichen Nebenschauplätze gut managt, schöpft sein Leistungsvermögen aus. Was in der heutigen Fussball-Welt wichtiger denn je ist.