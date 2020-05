Entscheid über Serie-A-Comeback erst Ende Mai

"Bis Ende Mai kann man sagen, ob wir die Serie A wieder aufnehmen oder nicht. Ein wenig Geduld ist notwendig", sagte der Sportminister Vincenzo Spadafora gegenüber der Tageszeitung "Corriere della Sera".

Er wolle nicht, dass die Meisterschaft wie in Frankreich abgebrochen werden müsse, so der Süditaliener. "Aber wie kann ich heute sagen, dass die Liga am 14. Juni wieder aufgenommen wird? Ich weiss es nicht, weil mir die wissenschaftlichen Elemente fehlen, und nicht, weil ich dagegen bin."

Spadafora musste sich in den letzten Tagen viel Kritik von Seiten der mächtigen Fussball-Lobby anhören. Er hatte sich zwar durchgerungen, Individualtrainings ab dieser Woche und Mannschaftstrainings ab 18. Mai zuzulassen, doch hatte er stets gebremst, wenn es um den Start der Serie A ging.

Er würde damit einen wichtigen Wirtschaftszweig des Landes in die Knie zwingen, wurde ihm vorgeworfen. Am letzten Wochenende machten sogar Gerüchte die Runde, Spadafora könne seinen Rücktritt anbieten.