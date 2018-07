Seit dem EM-Out vor zwei Jahren hatte sich Petkovics Ensemble eine imposante Stabilität erarbeitet und fand nahezu in jeder prekärer Situation einen Ausweg. Für ihre Qualität, Comebacks zu erzwingen, erhielten sie reihenweise Komplimente und näherten sich zumindest im FIFA-Ranking mehr und mehr den Grossen des Weltfussballs. Im wichtigsten Spiel der knapp vierjährigen Ära von Petkovic funktionierte neben der Rückkehr auch sonst nichts mehr.

In der ersten Knock-out-Runde gelang ihnen nicht, was sie während der guten bis souveränen Gruppenphase immer geschafft hatten: Der Umschwung blieb aus, der entscheidende Input fehlte. Zu viele Schlüsselfiguren verschwanden von der Bildfläche. Zurück bleibt neben einer flächendeckenden Ernüchterung die Frage, wieso keiner der Protagonisten in der Lage war, den Sinkflug im St. Petersburger Stadion-Ufo aufzuhalten.

Aufwühlend wie gegen Serbien (2:1) verlief die Angelegenheit nicht, dafür ausnahmslos zähflüssig. Und mit Fortdauer erhärtete sich, was alle Experten prognostiziert hatten: Die solideren Arbeiter, jene mit der um einen Prozentpunkt ausgeprägteren Mentalität und Bereitschaft, das Spiel notfalls auf die simpelsten Elemente zu vereinfachen, würden sich durchsetzen.