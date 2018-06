Der Stürmer reiste am Donnerstag mit der Erlaubnis des Verbandes von Nischni Nowgorod direkt in die Schweiz, um bei der geplanten Geburt seiner Tochter dabei zu sein. Der 21-Jährige wird bereits am Freitag wieder im Team-Camp in Togliatti zurückerwartet.

Die Schweizer Mannschaft disloziert am Sonntag nach St. Petersburg, wo am Dienstag der Achtelfinal gegen Schweden auf dem Programm steht (16.00 Uhr).