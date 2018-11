Vladimir Petkovic sitzt in einem Sitzungszimmer im Schweizer Teamhotel in Lugano. Es ist der Auftakt in die letzte Länderspielwoche der Schweizer Fussballer dieses Jahres. Am Sonntag wartet das Highlight gegen Belgien. Es geht um den Gruppensieg in der Nations League. Doch Petkovics Laune war auch schon besser. «Es ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Wetter hier», sagt er. Draussen ist es garstig, nass und viel zu kalt für die eigentliche Sonnenstube.