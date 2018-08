Mit einer spielerischen Bankrotterklärung ist man gegen Paok (0:3) untergegangen und hat die Champions League verpasst. Drei Tage später ist der FCB endlich in der neuen Saison angekommen und feiert den ersten Sieg. Dieses 4:2 gegen GC kommt so unerwartet, dass sich alle fragen: Was ist passiert? Oder viel mehr: Kann ein Trainer innerhalb von rund 48 Stunden so viel bewirken?

Kaum Trainings, viele Gespräche

Marcel Koller offensichtlich schon. Seit Donnerstag ist er Cheftrainer des FC Basel. Zuerst wurde er den Medien präsentiert, dann der Mannschaft. Ein Auslaufen am selben Tag und ein Abschlusstraining am Freitag hatte er Zeit, um das Team kennenzulernen, seine Philosophie zu vermitteln und den Spielern zurückzugeben, was sie irgendwo zwischen der titellosen Saison, dem Feyenoord-Debakel, verpatzten Start in die Meisterschaft und dem Scheitern gegen Paok verloren hat: das Selbstvertrauen.

Denn damit, sagt Koller, «hat Fussball ganz viel zu tun.» Darum hat er seinen Fokus in Teamsitzungen und Einzelgesprächen genau darauf gelegt. «Ich bin auf die Spieler zugegangen und habe sie unterstützt. Wir haben versucht herauszukitzeln, dass sie Fussball spielen können. Denn dass das so ist, haben sie auch schon gezeigt. Ich denke, das ist sehr gut aufgegangen.»