Schweiz - Holland 7:5 – 1950

Gegen die Niederländer hat die Schweizer Nati eine ausgeglichene Bilanz. In den 32 Spielen gab es je 15 Siege und zwei Remis. Das Spiel mit den meisten Toren fand am 15. Oktober 1950 in Basel statt. Der Sieg ging damals mit 7:5 an die Schweiz. Im Jahre 1930 schlugen die Schweizer die Holländer ebenfalls in einem torreichen Spiel mit 6:3.

Schweiz - Frankreich 6:2 – 1960

In einem Freundschaftsspiel in Basel schlug die Schweizer Nationalmannschaft die Franzosen mit 6:2. Der Sieg gegen das Nachbarland war gleichbedeutend mit dem 100. Sieg der Schweizer Nationalmannschaft.

Weitere torreiche Partien der Schweiz:

Estland - Schweiz 0:6 – 1992

Schweiz - Färöer 6:0 – 2004

Schweiz - Ungarn 6:2 – 1935

Schweiz - Holland 6:3 – 1930