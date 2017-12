«Wein trinkt man ja aus kleinen Gläsern, deswegen sind es am Dienstagabend schon ein paar mehr geworden», sagt Raphael Wicky. Nach dem 2:0-Sieg in Lissabon und dem Einzug in den Champions-League-Achtelfinal gibt der Trainer sich und seiner Mannschaft Zeit, das Erlebte zu feiern und den Moment zu geniessen. «Wir haben ja nicht Party gemacht, insofern war alles im Rahmen», sagt Wicky.

Nach dem freien Mittwoch, an dem die Mannschaft zurück nach Basel flog, und einem Regenerationstraining für die Stammspieler am Donnerstag begrüsste Wicky heute zwanzig Spieler im Mannschaftstraining. Nur vier stehen Wicky am Samstag gegen St. Gallen nicht zur Verfügung. Geoffroy Serey Die und Ricky van Wolfswinkel befinden sich noch im Lauftraining, Germano Vailati ist verletzt und Omar Gaber ist bereits aus Basel abgereist, um seinen Wechsel nach Los Angeles vorzubereiten.