Für BVB-Trainer Lucien Favre läuft es derzeit optimal. Was auch immer der Schweizer probiert scheint aufzugehen. Ein weiteres Beispiel für sein goldenes Händchen lieferte der 60-Jährige gegen Augsburg. Die Dortmunder waren wie so oft in dieser Saison bislang schwach gestartet, nach einem Treffer von Alfred Finnbogason (22.) lagen sie zur Pause verdientermassen im Rückstand.

Keine ungewohnte Situation für Favre und Dortmund in dieser Saison, lag man in drei der sechs zuvor absolvierten Spielen ebenfalls zurück. Favre brachte Paco Alcacer für Maximilian Philipp (59.) und Mario Götze für Julian Weigl (77.), und damit das für den Umbruch benötigte Personal. Beide Joker trafen, Alcacer und Götze schossen die Tore zur spektakulären Wende. Während Götze einen Treffer (denjenigen zum 3:2) beisteuerte, traf Alcacer gleich dreimal - darunter auch zum entscheidenden 4:3 in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Mit fünf Siegen aus sieben Spielen (und zwei Unentschieden) bleibt Dortmund somit an der Tabellenspitze.

Schalke siegt, Embolo schaut zu

Am Tabellenende verschaffte sich Schalke 04 durch den zweiten Sieg in Folge etwas Luft. Die Königsblauen, mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet, verliessen die Abstiegszone dank dem 2:0-Sieg im Direktduell mit Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Mit einer Doublette innerhalb von fünf Minuten (48./53.) nach der Pause legte das Team von Domenico Tedesco den Grundstein zum Erfolg.

Keinen Anteil an der Bergfahrt von Schalke hat der Schweizer Stürmer Breel Embolo. Der 21-Jährige gehörte unter Tedesco auch beim zweiten Ligaerfolg in Folge nicht zum Stammpersonal und wurde erst in der 88. Minute aufs Feld geschickt. Meist von der Bank aus muss der Schweizer Internationale derzeit mitansehen, wie seine Konkurrenten Argumente zu ihren Gunsten sammeln. Gegen Mainz (1:0) hatte der für Embolo spielende Alessandro Schöpf den einzigen Treffer der Partie erzielt, in Düsseldorf spielte der Österreicher Guido Burgstaller auf dieser Position und traf zum 2:0.

Den ersten Saisonsieg feierte Pirmin Schwegler mit Hannover 96. Der US-Amerikaner Bobby Wood führte das Schlusslicht gegen Stuttgart mit zwei Kopfballtoren (30./45.) zum 3:1-Sieg. Stuttgart wurden für einen während 45 Minuten ungenügenden Auftritt bestraft. Das Team von Tayfun Korkut erwachte erst nach der Pause, kam durch Oldie Mario Gomez allerdings nur zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Telegramme und Ranglisten

Borussia Dortmund - Augsburg 4:3 (0:1). - 81'365 Zuschauer. - Tore: 22. Finnbogason 0:1. 62. Alcacer 1:1. 71. Max 1:2. 80. Alcacer 2:2. 84. Götze 3:2. 87. Gregoritsch 3:3. 96. Alcacer 4:3. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Fortuna Düsseldorf - Schalke 0:2 (0:0). - 52'000 Zuschauer. - Tore: 48. McKennie 0:1. 53. Burgstaller 0:2. - Bemerkung: Schalke mit Embolo (ab 88.).

Mainz - Hertha Berlin 0:0. - 22'408 Zuschauer. - Bemerkung: Hertha Berlin mit Lustenberger (ab 46.).

Hannover - VfB Stuttgart 3:1 (2:0). - 40'800 Zuschauer. - Tore: 30. Wood 1:0. 45. Wood 2:0. 50. Gomez 2:1. 91. Bebou 3:1. - Bemerkung: Hannover mit Schwegler (bis 87.).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 7/17 (23:8). 2. Werder Bremen 7/14 (13:8). 3. Hertha Berlin 7/14 (12:7). 4. Bayern München 6/13 (12:5). 5. Borussia Mönchengladbach 6/11 (12:9). 6. RB Leipzig 6/11 (10:9). 7. Mainz 05 7/9 (4:4). 8. Wolfsburg 7/9 (10:11). 9. 1. FC Nürnberg 6/8 (7:10). 10. Augsburg 7/8 (14:13). 11. Hoffenheim 6/7 (10:10). 12. Eintracht Frankfurt 6/7 (10:10). 13. SC Freiburg 6/7 (9:13). 14. Bayer Leverkusen 6/6 (7:13). 15. Schalke 04 7/6 (5:9). 16. Hannover 96 7/5 (8:14). 17. Fortuna Düsseldorf 7/5 (5:11). 18. VfB Stuttgart 7/5 (6:13).