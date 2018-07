Heimat der Pazifikflotte

Wie Kaliningrad ist Wladiwostok erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion für Ausländer zugänglich geworden. Die Stadt war ab 1860 in vierzig Jahren zu einer protzigen Festung ausgebaut worden, passend zu ihrem Namen: Beherrsche den Osten. Der Hafen hatte eine grosse militärische Bedeutung und war bis 1991 die Heimat der russischen Pazifikflotte. Er liegt mitten in der Stadt an einem Fjord und gibt ihr bei schönem Wetter ein malerisches Antlitz. Die Bucht heisst Golden Horn, weil sie an den Bosporus in Istanbul erinnert. Eine neue Hängebrücke führt über die Wasserstrasse.

Am Abend fragen wir nach, in welchem Lokal der Halbfinal Belgien gegen Frankreich zu sehen sei. Morgens um vier? Niemand weiss etwas. In einer Bäckerei hat ein Verkäufer die Adresse eines «Clubs» auf einen Zettel geschrieben, aber gleich beigefügt, dass dieser um drei schliesse. Also morgens um vier einsam durch die Stadt schleichen und darauf hoffen, irgendwo brenne ein Lichtlein?

Die Hoffnung naht – ein belgisches Pub

Es muss ein Geschenk des Himmels sein: Auf der Svetlanskaya steht urplötzlich ein belgisches Pub vor uns. «Brugge Pub», ist gross zu lesen, und draussen flattern ein paar Fähnlein in den belgischen Farben. Nicht zu glauben: Wir haben in Wladiwostok am Tag, als Belgien seinen ersten WM-Halbfinal seit 32 Jahren spielt, ein belgisches Pub angelaufen.

Vielleicht gar das einzige in ganz Russland. Drinnen hängen belgische Schals, es gibt belgische Speisen und dreissig belgische Biersorten. Im Service arbeiten aber Russinnen. Daria spricht ausgezeichnet englisch und erklärt, das Lokal trage diesen Namen, weil das Angebot zu achtzig Prozent aus belgischem Bier bestehe.